American Woodmark-Anleger wird’s freuen!

Die American Woodmark-Aktie wird derzeit positiv bewertet, basierend auf verschiedenen technischen Analysen und Leistungskennzahlen. Die 200-Tage-Linie liegt bei 80,96 USD, was einem Abstand von +23,64 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 100,1 USD entspricht. Dies wird als "Gut"-Signal eingestuft. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 94,32 USD, was einer Differenz von +6,13 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf Dividenden schüttet American Woodmark niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht".

Die Aktienkurs-Performance von American Woodmark in den letzten 12 Monaten zeigt eine Outperformance von +28,79 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Entwicklung in der "Bauprodukte"-Branche und eine Überperformance von 37,66 Prozent im Vergleich zum "Industrie"-Sektor. Diese positive Entwicklung führt zu einem insgesamt "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der American Woodmark liegt bei 28,48, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 42 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".