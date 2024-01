American Woodmark Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Bei American Woodmark gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung im Sentiment und Buzz. Dies bedeutet, dass keine auffälligen positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien registriert wurden, weshalb die Bewertung "Neutral" lautet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede und erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend erhält American Woodmark für diesen Bereich daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren ergibt ein "Gut"-Rating für American Woodmark. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 70,21 USD, während der letzte Schlusskurs bei 89,83 USD liegt, was einer Abweichung von +27,94 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 80,75 USD um 11,24 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt. Insgesamt wird American Woodmark auf Basis der technischen Analyse mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten zwei Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf die Dividende erhält die American Woodmark-Aktie jedoch eine "Schlecht"-Bewertung. Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent in Relation zum Branchendurchschnitt von 16,95 Prozent im Bereich Bauprodukte, steht die Dividendenpolitik der Aktie im Vergleich schlecht da.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Einschätzung für American Woodmark basierend auf den analysierten Kriterien.