American Woodmark Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die Dividendenrendite für American Woodmark beträgt aktuell 0 Prozent, was bedeutet, dass sie nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in Bezug auf American Woodmark. Die Diskussionen über das Unternehmen waren weder übermäßig positiv noch negativ, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die abnehmende Aufmerksamkeit und die geringere Diskussionshäufigkeit führen jedoch zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für American Woodmark liegt derzeit bei 38 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI beträgt 20,1 und deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von American Woodmark bei 13,79, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,25 liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Grundlage.