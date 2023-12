American Woodmark Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der American Woodmark-Aktie beträgt derzeit 13,79 und liegt damit 55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 30 im Bereich der Bauprodukte. Dies weist darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was ihr eine "Gut"-Bewertung einbringt.

Betrachtet man die Analysteneinschätzungen, so wurden in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 Bewertungen für die American Woodmark-Aktie abgegeben, wobei 0 Bewertungen als "Gut", 1 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft wurden. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für die Aktie. Im vergangenen Monat gab es keine neuen Bewertungen seitens der Analysten, jedoch liegt das durchschnittliche Kursziel bei 79 USD, was einem Abwärtspotenzial von -10,42 Prozent entspricht. Daher ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Empfehlung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die American Woodmark derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 66,62 USD, während der Aktienkurs bei 88,19 USD liegt, was einer Abweichung von +32,38 Prozent entspricht. Ebenso ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 73,98 USD, was einer Abweichung von +19,21 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Anlegerverhalten wurde die American Woodmark in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv in sozialen Medien bewertet. Auch die Themen rund um den Wert waren größtenteils positiv. Daher lässt die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung als "Gut" zu. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.