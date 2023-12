American Woodmark Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Bouygues":

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich American Woodmark ist überaus positiv, wie aus den Diskussionen in sozialen Medien und Foren hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des Unternehmens führt.

Aus fundamentaler Sicht liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von American Woodmark bei 13,79, was unter dem Branchendurchschnitt von 30,8 liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft.

Die Dividendenrendite beträgt aktuell 0 Prozent, was 17,02 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine negative Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass American Woodmark überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Dies führt zu einer positiven Bewertung in diesem Abschnitt.

Insgesamt wird die Aktie von American Woodmark anhand der Anlegerstimmung, der fundamentalen Kriterien und des RSI mit "Gut" bewertet.