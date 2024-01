American Woodmark Aktie: Quo vadis?

American Woodmark hat in den vergangenen zwölf Monaten eine neutrale Analystenbewertung erhalten, basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 79 USD für das Wertpapier. Dies ergibt ein Abwärtspotential von -12,06 Prozent. Im Branchenvergleich zur "Bauprodukte"-Branche liegt die Rendite von American Woodmark mit 90,03 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von 2311,42 Prozent. Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist insgesamt positiv, was zu einer positiven Einschätzung führt. Auch die technische Analyse zeigt, dass das Unternehmen laut trendfolgender Indikatoren eine gute Bewertung erhält, sowohl im 50- als auch im 200-Tage-Durchschnitt.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre American Woodmark-Analyse vom 09.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich American Woodmark jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen American Woodmark-Analyse.

American Woodmark: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...