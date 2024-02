American Woodmark Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die American Woodmark hat in den letzten 12 Monaten von Analysten 1 Mal die Bewertung "Neutral" erhalten, während sie keine "Gut" oder "Schlecht"-Bewertungen erhielt. Langfristig wird der Titel von institutioneller Seite aus als "Neutral" eingestuft. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat, aber die Analysten haben den aktuellen Kurs von 94,43 USD im Blick. Sie erwarten eine Abnahme um 16,34 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 79 USD. Dies wird als negative Entwicklung betrachtet und führt insgesamt zu einer neutralen Bewertung durch institutionelle Analysten.

Die Dividendenrendite der American Woodmark beträgt derzeit 0 Prozent, was 17,07 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite wird durch die Verbindung der Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs ermittelt.

Im Branchenvergleich hat die American Woodmark in den letzten 12 Monaten eine Performance von 63,19 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauprodukte"-Branche zeigt sich jedoch eine Underperformance von -326,79 Prozent. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite 171,79 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über die American Woodmark diskutiert. 12 Tage waren von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominieren überwiegend positive Themen die Diskussionen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.