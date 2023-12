American West Metals Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Das Anleger-Sentiment und der Buzz um die Aktie von American West Metals wurden in den letzten Monaten genauer unter die Lupe genommen. Die Diskussionsintensität im Netz zeigte eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls unverändert, was zu einer weiteren neutralen Einstufung führte. Insgesamt wurde die Aktie als "neutral" bewertet.

In der technischen Analyse ergab sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ein "Schlecht"-Rating. Der GD200 des Wertes verlief bei 0,14 AUD, während der Kurs der Aktie bei 0,125 AUD lag, was einer Abweichung von -10,71 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergab eine Abweichung von -3,85 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führte. Insgesamt wurde die Aktie als "neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment spielte ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Bewertung der Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zu American West Metals veröffentlicht, und in den letzten Tagen wurden weder stark positive noch negative Themen diskutiert. Dies führte zu einer neutralen Bewertung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage ergab einen Wert von 42, was zu einer neutralen Bewertung führte. Auch der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis ergab eine neutrale Bewertung von 55,56. Insgesamt wurde die Aktie nach RSI-Bewertung als "neutral" eingestuft.