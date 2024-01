American West Metals Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI basiert auf der Relation der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit. Bei American West Metals beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 33,33 Punkte, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Ebenso liegt der RSI25, basierend auf einer 25-Tage-Periode, bei 48,15 und erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über American West Metals. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen stattfanden.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) von American West Metals bei 0,14 AUD liegt, während der Aktienkurs bei 0,145 AUD um +3,57 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage liegt bei 0,13 AUD, was einer Abweichung von +11,54 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Bei der Betrachtung der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt sich, dass die Kommentare neutral waren und vor allem neutrale Themen diskutiert wurden. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für American West Metals basierend auf verschiedenen Analysepunkten.