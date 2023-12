American West Metals Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die technische Analyse der American West Metals-Aktie zeigt eine neutrale Einschätzung. Der aktuelle Kurs von 0,135 AUD liegt mit einer Entfernung von +3,85 Prozent vom GD200 (0,13 AUD) im neutralen Bereich. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, weist mit 0,13 AUD auf ein neutrales Signal hin, da der Abstand +3,85 Prozent beträgt. Zusammenfassend ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die American West Metals-Aktie, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um American West Metals hat sich in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung ergeben. Weder in den sozialen Medien, noch in der Diskussion konnte eine eindeutige Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als neutral bewertet. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung erfolgt. Insgesamt erhält American West Metals in diesem Bereich daher ein "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für die American West Metals-Aktie zeigt ebenfalls ein neutrales Rating. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 36, was auf weder überkauft noch überverkauft hindeutet. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage mit einem Wert von 50 bestätigt diese neutrale Einschätzung.

Auch die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt sich neutral, ohne klare Tendenz zu positiven oder negativen Einstellungen gegenüber American West Metals. Auch die aktuellen Nachrichten über das Unternehmen sind vorwiegend neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält American West Metals daher auch von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anleger.

Insgesamt ergibt sich somit für die American West Metals-Aktie in der technischen Analyse, im Sentiment und Buzz, sowie in der Anlegerstimmung eine neutrale Bewertung.