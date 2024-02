American Well Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

American Well wurde in den letzten zwölf Monaten insgesamt von 4 Analysten bewertet, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers als "Gut" eingestuft wurde. Davon entfielen 2 Bewertungen auf "Gut", 2 auf "Neutral" und keine auf "Schlecht". Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Die durchschnittliche Kursprognose von 4,67 USD für das Wertpapier deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 256,23 Prozent hin, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält American Well für diesen Abschnitt eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb American Well eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Ebene daher mit "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von American Well zeigte vor allem und mehrheitlich negative Meinungen in den sozialen Medien. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt jedoch vermehrt mit positiven Themen rund um das Unternehmen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der American Well-Aktie als "Schlecht" bewertet, da er sich um -16,56 Prozent vom GD200 (1,57 USD) entfernt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist hingegen einen Kurs von 1,22 USD auf, was ein "Gut"-Signal darstellt. Unter dem Strich wird der Kurs der American Well-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.