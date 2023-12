American Well Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

American Well hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 4 Analystenbewertungen erhalten, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Diese setzt sich aus 2 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu American Well. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 4,67 USD ergibt sich ein Aufwärtspotential von 207,02 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) für American Well liegt bei 29,41, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 43 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält American Well daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

In den letzten zwei Wochen wurde American Well von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dennoch wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von American Well aktuell bei 1,76 USD, was der Aktie die Einstufung "Schlecht" einbringt, da der Aktienkurs selbst bei 1,52 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -13,64 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei +22,58 Prozent, was einem "Gut"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".