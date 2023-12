American Well Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich American Well ist in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen eher neutral. Allerdings überwogen an vier Tagen die negativen Kommentare, während an drei Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine deutlich positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild hat die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhalten.

In den vergangenen zwölf Monaten hat American Well insgesamt 4 Analystenbewertungen erhalten, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Dabei setzt sich diese Bewertung aus 2 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu American Well vor. Die durchschnittliche Kursprognose von 4,67 USD für das Wertpapier deutet auf ein Aufwärtspotential von 230,97 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der American Well-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 1,77 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,41 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -20,34 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+16,53 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Aktuell ist die American Well mit einem Wert von 22,22 überverkauft, was als "Gut" eingestuft wird. Über einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt der RSI 49, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung von "Gut".