American Well Aktie: Ist es das gewesen?

In den letzten zwei Wochen wurde American Well von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit diesem Wert beschäftigt haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Anleger-Stimmung.

Aus technischer Sicht ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 1,58 USD für den Schlusskurs der American Well-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,06 USD, was einer Abweichung von -32,91 Prozent entspricht und somit zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 1,23 USD unter dem gleitenden Durchschnitt (-13,82 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz lässt sich sagen, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher neutral eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten American Well 2-mal als gut, 2-mal als neutral und keinmal als schlecht bewertet, was langfristig eine gute Bewertung ergibt. Es wurden keine aktuellen Analystenupdates zu American Well veröffentlicht. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 340,25 Prozent und ein mittleres Kursziel von 4,67 USD, was insgesamt zu einer guten Einschätzung durch institutionelle Analysten führt.