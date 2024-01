American Well Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Das Anleger-Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von American Well werden durch verschiedene Faktoren beeinflusst. In Bezug auf die Diskussionsintensität im Netz zeigt sich, dass die Aktivität in Bezug auf Wortbeiträge in den letzten Monaten eher gering war. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Schlecht" bewertet. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist auf eine negative Veränderung hin, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Wert für American Well.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der American Well-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,74 USD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt jedoch bei 1,49 USD, was einer Abweichung von -14,37 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser aktuell 1,27 USD, was einer Abweichung von +17,32 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating für die American Well-Aktie.

Die Analysteneinschätzung für die American Well-Aktie fällt derzeit positiv aus, da sie von Analysten mit "Gut" bewertet wird. Dabei setzt sich dieses Rating aus 2 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen innerhalb der letzten zwölf Monate zusammen. Auch die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotential von 213,2 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Somit erhält American Well insgesamt eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Medien zeigt, dass die Aktie von American Well zuletzt vor allem positive Meinungen hervorgerufen hat. In den vergangenen Tagen gab es keine starken Diskussionen zu positiven oder negativen Themen rund um das Unternehmen, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich somit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral" für die American Well-Aktie.