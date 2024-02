American Well Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Die Einschätzung einer Aktie kann durch die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet beeinflusst werden. Bei American Well zeigen sich interessante Ausprägungen in Bezug auf Diskussionsintensität und Stimmungsänderung. Die Diskussionsintensität ist erhöht, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt, während die Stimmungsänderung negativ ist und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass American Well in den letzten zwölf Monaten überwiegend positive Bewertungen erhalten hat, was einem durchschnittlichen "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 4,67 USD, was auf eine mögliche Steigerung um 305,8 Prozent hindeutet und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

In den letzten zwei Wochen wurde American Well von privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die American Well-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage deuten auf eine neutrale Bewertung hin.

Insgesamt ergibt die Analyse von Sentiment, Buzz und dem Relative Strength Index eine neutrale bis positive Einschätzung der American Well-Aktie.