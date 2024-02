American Well Aktie: Chancenlos!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für American Well. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 36,84 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 58,95 an, dass die Aktie neutral bewertet wird. Insgesamt erhält American Well somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des RSI.

Ein weiterer Aspekt der technischen Analyse ist die Bewertung anhand trendfolgender Indikatoren, die anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, und sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt weisen darauf hin, dass die American Well-Aktie als "Schlecht" bewertet wird. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt derzeit 1,59 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,1 USD liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -30,82 Prozent im Vergleich. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 1,23 USD eine Abweichung von -10,57 Prozent, womit auch hier die Aktie als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich also auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine "Schlecht"-Bewertung für American Well.

Die Analysteneinschätzung hingegen zeigt, dass die Aktie auf langfristiger Basis als "Gut" eingestuft wird. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, wurden 2 als "Gut", 2 als "Neutral" und keiner als "Schlecht" bewertet. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, erwarten die Analysten im Mittel ein Kursziel von 4,67 USD, was einer Erwartung in Höhe von 324,24 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, zeigt hingegen eine negative Stimmung gegenüber der Aktie von American Well in den letzten zwei Wochen. Dies spiegelt sich in der "Schlecht"-Einschätzung wider, die die Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Aktie von American Well, mit einer "Neutral"-Bewertung auf Basis des RSI, einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren und einer "Gut"-Einstufung aufgrund der Analysteneinschätzung.