American Water Works, tut es schon wieder!

Die American Water Works-Aktie zeigt gemischte Signale in Bezug auf ihre Dividendenpolitik. Die Dividendenrendite beträgt 2,15 Prozent, was 2,46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher bewertet die Redaktion die Dividendenpolitik als "Schlecht". Die Diskussionsintensität im Internet zeigt jedoch eine erhöhte Aktivität, was zu einer positiven Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Allerdings zeigen statistische Auswertungen der historischen Daten einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die American Water Works-Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich jedoch eine neutrale Einschätzung. Insgesamt führt dies zu einer "Schlecht"-Einstufung des RSI.

Insgesamt zeigt sich eine gemischte Bewertung der American Water Works-Aktie, wobei die Dividendenpolitik und der RSI eher negativ bewertet werden, während die Stimmungslage der Anleger positiv ist.