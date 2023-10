American Water Works: Umsatz- und Gewinnprognosen vor Quartalszahlen - Was Aktionäre erwarten können

In nur 114 Tagen wird das US-Unternehmen American Water Works seine Quartalszahlen für das vierte Quartal präsentieren. Aktionäre und Analysten sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen zu erwarten sind. Auch die Entwicklung der American Water Works Aktie im Vergleich zum Vorjahr ist von Interesse.

Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt derzeit 22,75 Mrd. EUR. Vor Börseneröffnung werden wir erfahren, wie die neuen Quartalszahlen aussehen. Aktuell gehen die Analysten von einem deutlichen Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal aus. Im vierten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 880,35 Mio. EUR, nun wird mit einem Anstieg um +102,73 Prozent auf 1,78 Mrd. EUR gerechnet. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um +195,74% steigen und sich auf 411,08 Mio. EUR belaufen.

Auf Jahresbasis zeigen sich die Analysten ebenfalls optimistisch gestimmt. Der Umsatz soll um +102,73 Prozent steigen und der Gewinn um +195,74 Prozent auf 2,27 Mrd. EUR anwachsen. Im vergangenen Jahr lag der Gewinn bei 767,83 Mio. EUR – ein deutlicher Unterschied zu den erwarteten zukünftigen Zahlen.

Aktionäre reagieren unterschiedlich auf die Schätzungen für die Quartalszahlen: Einige halten sich zurück und warten ab – dies spiegelt sich auch im Kursverlauf wider: In den letzten 30 Tagen ist der Kurs um -12,33% gefallen.

Die Analysten und die Charttechnik geben einen weiteren Einblick in die Lage bei American Water Works: Auf Sicht von 12 Monaten erwarten die Experten einen Kursanstieg auf 150,24 EUR, was einem Gewinn von +37,02% entspricht. Aktionäre, die jetzt noch einsteigen möchten, können also nach Einschätzung der Experten mit einem positiven Trend rechnen.

Die Charttechnik zeigt aktuell einen stark negativen Kurstrend bei American Water Works auf. Der Gleitende Durchschnitt 50 bietet keine Unterstützung.

Insgesamt bleibt abzuwarten, wie sich das Unternehmen und seine Aktie entwickeln werden. In den kommenden Tagen werden wir mehr Informationen erhalten und sehen können, ob sich die Schätzungen der Analysten bewahrheiten.

