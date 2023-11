American Water Works Quartalszahlen: Experten erwarten Gewinnausblick für Aktionäre

In knapp 79 Tagen wird das Unternehmen American Water Works aus Camden, USA seine Quartalszahlen für das vierte Quartal präsentieren. Aktionäre sind gespannt, mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen sie rechnen können. Zudem stellt sich die Frage, wie sich die Aktie von American Water Works im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Die American Water Works Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 23,29 Milliarden Euro und in etwas mehr als zwei Monaten werden die neuen Quartalszahlen veröffentlicht. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Wenn man aktuellen Datenanalysen Glauben schenkt, dann ist damit zu rechnen, dass der Umsatz im Vergleich zum vorherigen Quartal leicht zurückgehen wird. Im vierten Quartal des letzten Jahres konnte American Water Works einen Umsatz von 853,54 Millionen Euro erwirtschaften und nun wird ein Rückgang um etwa 31,19 Prozent auf 587,30 Millionen Euro erwartet. Auch der Gewinn soll laut Schätzungen um rund 54,82 Prozent fallen und bei etwa 60,89 Millionen Euro liegen.

Was bedeutet dies nun für die Aktionäre und wie werden sie auf diese Entwicklung reagieren? Analysen deuten darauf hin, dass die Umsatzeinbußen auf Jahressicht bei ungefähr -31,19 Prozent liegen werden und der Gewinn um circa -54,82 Prozent auf rund 334,58 Millionen Euro sinkt. Trotzdem bleibt der Gewinn weiterhin positiv und dürfte im Vergleich zum Vorjahr um etwa -54,82 Prozent höher ausfallen (740,56 Millionen Euro im Vorjahr). Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich bei 4,01 Euro liegen.

Einige Aktionäre scheinen bereits vorab auf die Schätzungen der Quartalszahlen zu reagieren. So ist der Kurs der American Water Works Aktie in den letzten 30 Tagen um etwa 14,11 Prozent gestiegen.

Was meinen die Analysten und was sagt die Charttechnik zur Situation von American Water Works? Die Analysten schätzen den Ausblick für den Aktienkurs auf Sicht von 12 Monaten positiv ein und erwarten einen Wert von etwa 135,32 Euro. Das entspricht einem Gewinn von rund +11,77 Prozent basierend auf dem aktuellen Kurs. Aktionäre, die jetzt noch in die Aktie investieren möchten, können also laut Expertenschätzungen mit einem Gewinn von ungefähr +11,77 Prozent innerhalb eines Jahres rechnen.

Die Charttechnik zeigt einen stark positiven Kurstrend bei American Water Works und es gibt keinen Widerstand seitens des gleitenden Durchschnitts 50.

