American Water Works Quartalsbilanz erwartet: Umsatzsteigerung und Gewinnprognose im Fokus

American Water Works, ein Unternehmen mit Sitz in Camden, USA, wird in 130 Tagen seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal veröffentlichen. Aktionäre und Analysten zeigen großes Interesse an den Umsatz- und Gewinnzahlen sowie der Entwicklung der Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 22,92 Mrd. EUR sind die Erwartungen hoch. Analysten gehen davon aus, dass American Water Works im vierten Quartal einen Umsatz von 1,83 Mrd. EUR erzielen wird – eine Steigerung um beeindruckende +105,94 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um +200,47 Prozent auf 420,84 Mio. EUR steigen.

Für das Gesamtjahr sind die Prognosen ebenfalls optimistisch: Die Analysten erwarten eine Umsatzsteigerung von +105,94 Prozent auf 2,33 Mrd. EUR und einen Gewinnanstieg von +200,47...