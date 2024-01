American Water Works Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Die Aktie von American Water Works wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft, da das KGV mit 27,85 insgesamt 79 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Wasserversorgung", der bei 129,72 liegt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Bewertung "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" verzeichnet American Water Works eine Rendite von -13,03 Prozent, was mehr als 13 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Rendite in der "Wasserversorgung"-Branche beträgt im Durchschnitt 0,01 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei American Water Works mit einer Rendite von 13,04 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber American Water Works eingestellt waren. Es gab insgesamt zehn positive und ein negatives Feedback, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund der Stimmungsanalyse erhält American Water Works daher eine "Gut"-Einschätzung. Weitere Auswertungsmodelle haben sechs Handelssignale für American Water Works identifiziert, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In den letzten zwölf Monaten liegen 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten für American Water Works vor, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Es gibt keine Aktualisierungen von Analysten zu American Water Works im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie basierend auf Analystenmeinungen liegt bei 157 USD. Dies würde einer möglichen Steigerung um 19,04 Prozent ab dem letzten Schlusskurs (131,89 USD) entsprechen, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die American Water Works-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.