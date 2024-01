American Water Works Aktie: Das macht richtig Spaß!

Weitere Suchergebnisse zu "Tokuyama":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von American Water Works liegt derzeit bei 27, was bedeutet, dass die Börse 27,85 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Im Vergleich zur Branche zahlt die Börse 79 Prozent weniger für vergleichbare Werte, wodurch der Titel als unterbewertet angesehen wird. Auf Basis des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) von American Water Works liegt bei 80,07, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 64,68, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Schlecht".

Die Stimmung für American Water Works hat sich in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine erhöhte Aktivität, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Dies führt ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der American Water Works-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die American Water Works-Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.