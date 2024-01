American Water Works Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Der Relative Strength Index (RSI) bietet Anlegern eine Möglichkeit, die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI für American Water Works liegt bei 80,07 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der RSI25 beläuft sich auf 64,68, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln positive Einschätzungen und Stimmungen zu American Water Works wider. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um das Unternehmen. Unsere Redaktion bewertet daher das Unternehmen als "Gut". Zudem wurden in diesem Zeitraum zwei Handelssignale ermittelt, wovon jedoch 2 als "Schlecht" bewertet wurden. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft, obwohl die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der American Water Works-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 137,1 USD liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 126,86 USD liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (130,85 USD) ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für American Water Works in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat. Die erhöhte Aktivität in den sozialen Medien deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin, weshalb die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet wird.