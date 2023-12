American Water Works Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die Stimmung der Anleger bezüglich American Water Works ist derzeit überwiegend positiv, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen wurden an 12 Tagen vor allem positive Themen diskutiert, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem positive Themen. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der American Water Works-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 138,3 USD liegt. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs bei 130,71 USD, was einem Unterschied von -5,49 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich eine andere Bewertung. Hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt bei 124,5 USD, was einem Unterschied von +4,99 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie in diesem Fall ein "Neutral"-Rating.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 25,72 und liegt damit um 80 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 125 in der Wasserversorgungsbranche. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Analysteneinschätzung zeigt insgesamt ein positives Bild, da von den in den letzten 12 Monaten befragten Analysten 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für American Water Works liegt bei 157 USD, was einem potenziellen Wachstum von 20,11 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Einschätzungen erhält die Aktie das Rating "Gut" basierend auf den Analysten-Untersuchungen.