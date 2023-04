American Water Works Aktie: Das ist Wahnsinn!

Per 27.04.2023, 01:27 Uhr wird für die Aktie American Water Works am Heimatmarkt New York der Kurs von 152.42 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Wasserversorgung".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 11 Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen American Water Works. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Kaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 5 "Buy"-Signale (bei 2 "Sell"-Signale) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Buy" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Dividende: Bei einer Dividende von 1,73 % ist American Water Works im Vergleich zum Branchendurchschnitt Wasserversorgung (3,88 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 2,14 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der American Water Works ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die American Water Works-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 28,06, was eine "Buy"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 36,35, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Buy" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.