American Water Works Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse eingesetzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für American Water Works wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 70,13 Punkten, was auf ein überkauftes Wertpapier hinweist. Der RSI25 hingegen liegt bei 44,07, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist, somit wird es als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 25,72 Euro, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche als unterbewertet gilt. Der durchschnittliche Wert in der "Wasserversorgung"-Branche liegt momentan bei 124, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Die Distanz des gleitenden Durchschnittskurses der American Water Works zum GD200 beträgt -5,22 Prozent, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Hingegen hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage einen Stand von 124,73 USD, was zu einem Abstand von +5,05 Prozent führt und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird das Unternehmen also als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite von American Water Works mit -14,89 Prozent deutlich darunter. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 64,82 Prozent liegt das Unternehmen mit 79,71 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.