American Water Works Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

American Water Works: Analysten sehen Potenzial für Kursanstieg

Die Einschätzungen von Analysten zu American Water Works zeigen, dass in den letzten zwölf Monaten 2 positive und keine negativen Bewertungen abgegeben wurden. Das durchschnittliche Kursziel der Aktie liegt bei 157 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 132,21 USD einem potenziellen Anstieg um 18,75 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Auf fundamentaler Basis wird American Water Works als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie bei 27,85 liegt, im Vergleich zum Branchen-KGV von 130,96 ergibt sich somit eine klare Unterbewertung.

Das Anleger-Sentiment zeigt überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien. Allerdings wurden auch einige "Schlecht"-Signale in Bezug auf die kommunikativen Aktivitäten der Anleger identifiziert. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Performance von American Water Works in den letzten 12 Monaten mit einer Rendite von -13,03 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 50,44 Prozent liegt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.