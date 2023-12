American Water Works Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln Kursgewinne möglich sind. Für American Water Works liegt der RSI auf 7-Tage-Basis aktuell bei 70,13 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 44,07, was bedeutet, dass American Water Works hier weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird das Wertpapier daher als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings haben statistische Auswertungen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen bei American Water Works festgestellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich. Auch die abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen wird mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in diesem Bereich ein "Schlecht".

Der gleitende Durchschnittskurs der American Water Works liegt bei 138,25 USD, während die Aktie selbst bei 131,03 USD gehandelt wird. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -5,22 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Im Gegensatz dazu hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage einen Stand von 124,73 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamtnote "Neutral" für das Unternehmen.