American Water Works Aktie: Der absolute Knall!

Die technische Analyse von American Water Works ergibt ein neutrales Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 137,56 USD, während der letzte Schlusskurs bei 132,21 USD liegt, was einer Abweichung von -3,89 Prozent entspricht. Für den 50-Tage-Durchschnitt beträgt der Wert 130,67 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,18 Prozent). Insgesamt erhält die American Water Works-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 59, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 50,95, was ebenfalls auf ein neutrales Rating hindeutet.

Das Anleger-Sentiment zeigt vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien. Allerdings wurden auch einige "Schlecht"-Signale abgegeben. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung des Anleger-Sentiments.

Die Internet-Kommunikation deutet auf eine deutliche Eintrübung der Stimmung für American Water Works hin. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.