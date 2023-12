American Water Works Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Die technische Analyse der American Water Works-Aktie deutet auf gemischte Signale hin. Bei Betrachtung des 200-Tage-Durchschnitts liegt der aktuelle Wert bei 138,21 USD, was einen geringen Abwärtstrend von -2,69 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 134,49 USD zeigt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 125,39 USD, was eine positive Abweichung von +7,26 Prozent ergibt und somit zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für American Water Works ebenfalls gemischte Signale. Der 7-Tage-RSI liegt bei 31,2 Punkten, was auf eine neutrale Einstufung hinweist, während der 25-Tage-RSI mit 37,08 Punkten ebenfalls neutral ist. Somit wird die Aktie auch hier insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt überwiegend positive Reaktionen der Anleger in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils positiv, was zu einer guten Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass American Water Works mit einer Rendite von -14,89 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Versorgungsunternehmen um mehr als 66 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur "Wasserversorgung"-Branche liegt die Rendite mit 65,69 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von 50,81 Prozent. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigt die technische Analyse gemischte Signale für die American Water Works-Aktie, wobei die Trendindikatoren auf eine gute Bewertung hinweisen, während die Stimmungsanalyse und der Branchenvergleich zu neutralen bis schlechten Bewertungen führen. Anleger sollten diese Informationen bei ihren Entscheidungen berücksichtigen.

