American Water Works Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die technische Analyse zeigt, dass die American Water Works-Aktie derzeit gemischte Signale aufweist. Der gleitende Durchschnitt von 200 Tagen liegt bei 138,21 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie auf einem ähnlichen Niveau gehandelt wird. Auf Basis dieses Indikators erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 125,39 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie in diesem Zeitraum eine positive Performance zeigt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die American Water Works-Aktie auf Basis der technischen Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Aus fundamentaler Sicht betrachtet, weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25 auf, was im Vergleich zur Branche "Wasserversorgung" unter dem Durchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Analystenbewertung der American Water Works-Aktie zeigt, dass sie derzeit mit "Gut" bewertet wird. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 16,74 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie eine Rendite von 2,37 % auf, was im Vergleich zur Branche eine geringere Rendite bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

