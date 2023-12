American Water Works Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI für die American Water Works-Aktie der letzten 7 Tage beträgt 58, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI (48,93) ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für die American Water Works-Aktie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. Bei American Water Works dominierten in den letzten zwei Wochen positiven Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings ergaben tiefere Analysen, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen.

Die Analysten geben der American Water Works-Aktie insgesamt eine "Gut"-Einschätzung, da 2 Buc, 0 Neutral, 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 157 USD, was einem potenziellen Anstieg von 20,11 Prozent entspricht. Dies führt ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung.

In Sachen Dividendenrendite liegt American Water Works mit 2,37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6,36 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

