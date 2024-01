American Water Works Aktie: So kann es gerne weitergehen!

In den letzten zwölf Monaten haben 2 Analystenbewertungen für die American Water Works-Aktie stattgefunden. Beide Bewertungen waren "Gut", während keine als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft wurden. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für die Aktie. Es gibt keine neuen Analystenupdates zu American Water Works aus dem letzten Monat.

Die durchschnittliche Kursprognose von Analysten beläuft sich auf 157 USD, was einem Potenzial von 17,5 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 133,62 USD. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Empfehlung auf Grundlage dieser Einschätzung.

In den sozialen Medien zeigen sich vermehrt positive Meinungen und Stimmungen bezüglich American Water Works in den letzten zwei Wochen. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert hervorgehoben. Infolgedessen wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft. Allerdings wurden auf dieser Ebene auch fünf Handelssignale ermittelt, wovon 5 als "Schlecht" eingestuft wurden. Daher wird die Aktie letztlich als "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt aktuell bei 27,85 und ist somit 79 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt (Branche: Wasserversorgung) von 129. Dies deutet auf eine Unterbewertung der Aktie hin, weshalb American Water Works auf dieser Ebene eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende kann ein aktueller Investor in die Aktie von American Water Works eine Dividendenrendite von 2,15 % erzielen, was 2,42 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt der Wasserversorgungsbranche. Somit fällt die Dividendenausschüttung des Unternehmens niedriger aus, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.