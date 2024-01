American Water Works Aktie: Sensationelle Entwicklung

Die Analysten haben die Aktie von American Water Works in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 2 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen. Somit ergibt sich für die langfristige Einstufung eine positive Bewertung. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu American Water Works. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 157 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 17,59 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 133,51 USD. Insgesamt bewerten die Analysten die Aktie von American Water Works als "Gut".

Vergleicht man den Aktienkurs von American Water Works mit anderen Unternehmen der "Wasserversorgung"-Branche, so ergibt sich, dass die Performance in den letzten 12 Monaten bei -11,72 Prozent lag, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 5,49 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -17,21 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die Rendite von American Water Works ebenfalls deutlich unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem negativen Rating in dieser Kategorie.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Dabei zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark abgenommen hat, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Veränderungen und wird daher neutral bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine negative Einschätzung aufgrund dieser Faktoren.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für American Water Works beträgt aktuell 21,59 Punkte, was auf eine Überverkauftheit hinweist und somit positiv eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder Überkauftheit noch Überverkauftheit und wird daher neutral eingestuft. Insgesamt wird die Aktie von American Water Works somit positiv bewertet.

Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Einschätzung der Aktie von American Water Works basierend auf den Bewertungen von Analysten, der Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen und dem Sentiment im Internet.