American Water Works Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Der Relative Strength Index: Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann auf den bekannten Relative Strength-Index, den RSI, zurückgegriffen werden. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI von American Water Works liegt bei 53,39, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 61,36, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat American Water Works eine Rendite von -19,58 Prozent, was mehr als 68 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Wasserversorgung" erreichte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 48,4 Prozent, wobei American Water Works mit 67,98 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental: Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Wasserversorgung) ist American Water Works aus unserer Sicht unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 26,01, was eine Abweichung von 80 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 131,38 bedeutet. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Technische Analyse: Der Kurs von American Water Works liegt derzeit bei 124,4 USD und ist damit um -4,78 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage erhält die Aktie hingegen eine Einstufung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -8,72 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.