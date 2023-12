American Water Works Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

American Water Works wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Wasserversorgung) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 27,77, was einem Abstand von 78 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 124,84 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt American Water Works momentan mit 2,37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (4,61%). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Diskussionsintensität im Internet kann das Sentiment und den Buzz um eine Aktie beeinflussen. In Bezug auf American Water Works wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, und die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert. Daher wird dem langfristigen Stimmungsbild die Gesamtbewertung "Schlecht" zugeordnet.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte American Water Works eine Performance von -11,72 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Wasserversorgung"-Branche im Durchschnitt um 4,82 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -16,54 Prozent im Branchenvergleich. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich liegt die Aktie somit unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.