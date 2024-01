American Water Works Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

In den letzten zwei Wochen wurde über American Water Works besonders positiv in sozialen Medien diskutiert. An 11 Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es jedoch vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält American Water Works auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation als überkauft betrachtet wird, da der RSI der American Water Works bei 71,11 liegt. Deshalb resultiert eine Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 65, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,58 Prozent erzielt, was 67,85 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Da die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Wasserversorgung" bei 48,27 Prozent liegt, bewerten wir die Aktie aufgrund der Unterperformance insgesamt mit einem "Schlecht".

Analysten sind langfristig der Meinung, dass die American Water Works-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten wird, und das Kursziel der Analysten wird bei 157 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 27,48 Prozent erzielen, da sie derzeit 123,16 USD kostet. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.