American Water Works Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über American Water Works in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Aufgrund dieser Tatsache erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Es wurde weniger über American Water Works diskutiert als normal, und die Aufmerksamkeit nimmt ab. Daher bekommt die Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Der aktuelle Kurs von American Water Works liegt bei 131,76 USD, was +2,27 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Daher wird die Aktie kurzfristig als "Neutral" eingestuft. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung ebenfalls als "Neutral" betrachtet, da die Distanz zum GD200 bei -4,36 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Mit einer Dividendenrendite von 2,37 Prozent liegt American Water Works 2,22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Wasserversorgungsbranche, die eine durchschnittliche Dividendenrendite von 4 Prozent hat. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich als eher unrentables Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Laut der langfristigen Meinung von Analysten wird die American Water Works-Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft, basierend auf 2 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu American Water Works. Das Kursziel der Analysten für die Aktie wird bei 157 USD angesiedelt, was einer potenziellen Performance von 19,16 Prozent entspricht. Diese Entwicklung führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut" seitens der Redaktion.