American Water Works Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

American Water Works, ein Unternehmen in der Wasserversorgungsbranche, wird als unterbewertet angesehen. Der wichtigste Indikator dafür ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), das bei 25,37 liegt. Im Vergleich dazu beträgt das Branchen-KGV 123,74. In Bezug auf trendfolgende Indikatoren schneidet die Aktie jedoch schlecht ab. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen über dem aktuellen Schlusskurs. Analysten bewerten das Unternehmen langfristig als gut und prognostizieren eine Kursentwicklung von 32,47 Prozent. Die Anleger-Stimmung ist neutral, da es positive und negative Kommentare in sozialen Medien gibt. Insgesamt wird American Water Works jedoch als gut eingestuft.

American Water Works kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich American Water Works jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen American Water Works-Analyse.

American Water Works: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...