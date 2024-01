American Water Works Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 2 Analystenbewertungen für die American Water Works-Aktie stattgefunden. Beide Bewertungen waren positiv, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating für die Aktie führt. Im vergangenen Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten. Das durchschnittliche Kursziel, das im Rahmen der Bewertungen festgelegt wurde, liegt bei 157 USD. Das bedeutet ein Aufwärtspotenzial von 17,5 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 133,62 USD. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

In fundamentalen Aspekten beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 27,85, was 79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, weshalb sie auch in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Hinblick auf Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für American Water Works festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Schlecht" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat in den letzten Wochen abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat die American Water Works-Aktie eine Rendite von -13,03 Prozent erzielt, was mehr als 63 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Wasserversorgung"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 49,88 Prozent, wobei auch hier die Rendite von American Water Works mit 62,91 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.