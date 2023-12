American Water Works Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Die Analysteneinschätzung für American Water Works sieht positiv aus, mit 2 Gut-Bewertungen und keiner schlechten Bewertung in den letzten zwölf Monaten. Es gab keine neuen Updates von Analysten in den letzten 12 Monaten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 157 USD, was einem Anstieg um 19,97 Prozent vom letzten Schlusskurs (130,87 USD) entsprechen würde. Insgesamt wird die Aktie daher von Analysten als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs bei 138,13 USD, während die Aktie selbst bei 130,87 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -5,26 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 125,89 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung zu American Water Works war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, sowohl in den sozialen Medien als auch in Bezug auf die Themen rund um den Wert. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab 4 positive und 2 negative Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt wird daher die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz zu American Water Works in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie auch hier mit einem "Neutral"-Rating bewertet.