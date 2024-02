American Water Works Aktie: Einfach unglaublich

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. American Water Works hat derzeit einen RSI von 54,01, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 60,96 und zeigt ebenfalls eine "neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "neutral" bewertet.

Im Bereich der Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 26,01 und liegt damit 80 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Wasserversorgungsbranche. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie von American Water Works aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was zu einer "gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Die Dividendenrendite von American Water Works beträgt derzeit 2,15 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,59 % in der Wasserversorgungsbranche. Dies führt zu einer Einstufung als "schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In der technischen Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses festgestellt, dass die American Water Works derzeit als "schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 136,04 USD, während der Kurs der Aktie bei 125,24 USD liegt, was einer Abweichung von -7,94 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 130,36 USD zeigt eine Abweichung von -3,93 Prozent, was zu einer "neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt als "neutral" bewertet.