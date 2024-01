American Water Works Aktie: Eine klare Abfuhr!

Der Aktienkurs von American Water Works zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Versorgungsunternehmen" eine Rendite von -13,03 Prozent, was mehr als 13 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Wasserversorgung" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 0,01 Prozent, wobei American Water Works mit 13,04 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie im vergangenen Jahr ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite liegt bezogen auf das aktuelle Kursniveau bei 2,15 Prozent und damit 2,43 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Wasserversorgung, 4,58). Daher wird die Dividendenpolitik von American Water Works von der Redaktion als "Schlecht" bewertet. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In diesem Zusammenhang wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. American Water Works zeigt hier interessante Ausprägungen, mit einer starken Veränderung der Diskussionsintensität und einer negativen Veränderung der Stimmungsrate. Dadurch ergibt sich eine "Schlecht"-Einschätzung seitens der Redaktion.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von American Water Works als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die American Water Works-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 53,67 und ein Wert für den RSI25 von 48,71, was insgesamt zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Einschätzung für die American Water Works-Aktie basierend auf verschiedenen Kriterien wie Aktienkurs, Dividendenpolitik, Kommunikation im Internet und dem Relative Strength-Index.