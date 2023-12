American Vanguard Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Der Aktienkurs von American Vanguard verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -49,04 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um 15,24 Prozent, was bedeutet, dass American Vanguard im Branchenvergleich um 64,28 Prozent unterperformte. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 15,24 Prozent im letzten Jahr, und hier lag American Vanguard um 64,28 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein bekanntes Signal der technischen Analyse, bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein RSI als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der American Vanguard liegt bei 39,58, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 26,38 auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Gesamteinschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von American Vanguard mit 11,19 USD derzeit um +13,6 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -25,7 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über American Vanguard besonders positiv diskutiert. An sechs Tagen überwogen positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch vor allem negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält American Vanguard auf der Basis des Anleger-Sentiments eine "Neutral"-Bewertung.