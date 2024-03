American Vanguard Aktie: Was noch aussteht!

Das Chemieunternehmen American Vanguard verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -45,48 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 4,28 Prozent, was zu einer Underperformance von -49,76 Prozent für American Vanguard führte. Auch im Bereich der Materialien lag die durchschnittliche Rendite bei 4,28 Prozent, was bedeutet, dass American Vanguard um 49,76 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhielt das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen der American Vanguard-Aktie aus den vergangenen zwölf Monaten wurden alle als "Gut" eingestuft. Im Durchschnitt erhält das Wertpapier also ein positives Rating. Es liegen jedoch keine aktuellen Analystenupdates vor.

In Bezug auf die technische Analyse lag der Durchschnitt des Schlusskurses der American Vanguard-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 12,79 USD. Der letzte Schlusskurs von 10,83 USD weicht somit um -15,32 Prozent ab und wird daher als "Schlecht" bewertet. Schaut man auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (10,66 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,59 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Mit Blick auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass American Vanguard weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Der RSI7 liegt bei 36,19 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, und der RSI25 bei 51,61 Punkten, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Wertpapier somit auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.