American Vanguard Aktie: Was ist hier nur passiert?

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über American Vanguard in den sozialen Medien. Es gab keine signifikante Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Es wurde unwesentlich mehr oder weniger über American Vanguard diskutiert als normal, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der American Vanguard liegt derzeit bei 13,09 USD. Da der Aktienkurs selbst bei 10,93 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -16,5 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der derzeit bei 10,69 USD liegt, entspricht dies einer Differenz von +2,25 Prozent und damit einem "Neutral"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

In den letzten zwei Wochen wurde American Vanguard von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion kommt zu diesem Schluss bei der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen vorwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche hat American Vanguard in den letzten 12 Monaten eine Performance von -45,57 Prozent erzielt. Während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 797,37 Prozent gestiegen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -842,95 Prozent im Branchenvergleich für American Vanguard. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 797,37 Prozent im letzten Jahr, wobei American Vanguard 842,95 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt daher zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.