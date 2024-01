American Vanguard Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

In den letzten 12 Monaten hat die American Vanguard-Aktie eine Performance von -49,04 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche eine Underperformance von -105,33 Prozent bedeutet. Der Durchschnittsanstieg in dieser Branche lag bei 56,3 Prozent. Auch im "Materialien"-Sektor lag die American Vanguard-Aktie mit einer Rendite von -105,33 Prozent unter dem Durchschnitt von 56,3 Prozent.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung der American Vanguard-Aktie weisen auf eine mittlere Aktivität und eine stabile Stimmung hin. Daher wird die Aktie in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Nach dem Relative Strength-Index (RSI) ist die American Vanguard-Aktie mit einem RSI von 62,26 und einem RSI25 von 31,05 ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse hat die Aktie eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf der 200-Tage-Linie (GD200) von 14,69 USD, wobei der aktuelle Aktienkurs bei 10,93 USD liegt. Im Vergleich dazu zeigt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) mit einem Niveau von 9,99 USD eine positive Differenz von +9,41 Prozent, was auf ein "Gut"-Signal hinweist. Insgesamt wird die American Vanguard-Aktie auf Basis der technischen Analyse als "Neutral" eingestuft.