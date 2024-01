American Vanguard Aktie: Ruhe bewahren!

Der Aktienkurs von American Vanguard zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von -49,04 Prozent, was mehr als 103 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine mittlere Rendite von 54,2 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnete, liegt American Vanguard mit 103,24 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von American Vanguard ist neutral. In den sozialen Medien wurden zuletzt weder positive noch negative Meinungen geäußert, aber es gab vermehrt positive Diskussionen über das Unternehmen.

Der Relative Strength Index (RSI) der American Vanguard liegt bei 61,82, was als neutral bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 30, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Die langfristige Stimmungslage unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine mittlere Aktivität und kaum Veränderungen, weshalb die Aktie von American Vanguard auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung der Aktie von American Vanguard.