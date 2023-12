American Vanguard Aktie: Käufer sollten sich sputen!

American Vanguard wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben, und kommt zu diesem Schluss. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt also eine "Gut"-Einstufung.

Bei American Vanguard wurde in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt. Diese Veränderung kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei American Vanguard in diesem Punkt positive Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium mit "Gut" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, war dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar. Dies wird mit einer "Gut"-Bewertung honoriert.

Die technische Analyse ergibt, dass die American Vanguard derzeit einen "Schlecht"-Wert auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses hat. Der GD200 des Wertes verläuft bei 15,49 USD, womit der Kurs der Aktie (10,75 USD) um -30,6 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 9,7 USD, was aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +10,82 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt American Vanguard mit einer Rendite von -59,31 Prozent mehr als 66 Prozent darunter. Die "Chemikalien"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 6,31 Prozent. Auch hier liegt American Vanguard mit 65,62 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.